美國長泳女神 只是為了好玩就跳海游30K打破紀錄

在陸地上跑 42.195 公里，不是一件容易的事，但你有想過在海裡游一個「馬拉松」距離的游泳嗎？美國國家隊隊員 Catherine Breed 在去年游泳橫跨了蒙特利灣 25 英里（40.2公里），以 12 小時 53 分鐘內完成了壯舉，打破了跨海灣游最快的紀錄，同時是第五位完成此舉的女性！

1993 年出生的 Catherine Breed 為美國國家隊隊員，在去年以 12 小時 53 分游泳橫跨了蒙特利灣，打破了記錄。Breed 在 9月21日星期一晚上 9 點，從聖克魯斯的海灣、一個暗不見五指的海域開始了她的旅程。她穿越了濃霧，經過了鯊魚出沒的地方，還並被水母螫了 55 次。最後，她終於在星期二上午 10 點之前到達了蒙特雷的聖卡洛斯海灘！事實上，平日有朝九晚五全職工作的 Breed，會在假日時一次游個 20、30 公里，花了 8、9 個小時，來作為長距離游泳訓練，而支撐她繼續游下去的原因，就是那顆覺得游泳「好玩」的心！

Catherine Breed 橫跨蒙特利灣 25 英里的 GPS（圖片來源：marathonswimmers）還記得去年 7 月在台灣也有一項游泳的壯舉，林家和花了 12 小時來回泳渡龜山島 24 公里！而固定在每年 9、10 月登場、被列為台灣人一生必做三件事之一的「泳渡日月潭」，你可知道它的賽道距離是多少嗎？3 公里。

每年9、10月舉行的「泳渡日月潭」，被列為台灣人一生必做三件事之一（圖片來源：udn）對於筆者這種只會跑步、不擅游泳的「旱鴨子」來說，能完成 3 公里已經是不得了的壯舉，再看看美國泳將 Breed、林家和，這種一言不合就游 20、30 公里的人，心中真的只有無限 Respect～參考資料：swimswam、marathonswimmers

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