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羽球／戴資穎、依瑟儂頂尖對決 官網喻球的流動「如詩歌般流暢」

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎昨天在泰國羽球公開賽第二站四強賽與地主一姊依瑟儂進行生涯第28度對決，其中在決勝局比數19：20落後時與對手41拍僵持，賽後獲BWF官方評選為單日最佳好球。 中央社
戴資穎昨天在泰國羽球公開賽第二站四強賽與地主一姊依瑟儂進行生涯第28度對決，其中在決勝局比數19：20落後時與對手41拍僵持，賽後獲BWF官方評選為單日最佳好球。 中央社

我國世界球后戴資穎昨（23日）在泰國羽球公開賽第二站四強賽與地主一姊依瑟儂進行生涯第28度對決，其中在決勝局比數19：20落後時與對手41拍僵持，賽後獲BWF官方評選為單日最佳好球。

戴資穎雖然先丟首局，且在決勝局讓依瑟儂率先取得賽末點的情況下，她卻戲劇性的連續化解四個賽末點，並以12：21、21：12、23：21逆轉勝出。

BWF官方在推特上寫道「戴資穎與依瑟儂間球的流動簡直像首詩」，尤其是第三局依瑟儂一度已取得20：16領先，但被逼入絕境的戴資穎此刻大爆發，最後41拍的纏鬥更徹底摧毀對手鬥志，讓依瑟儂垂頭沉悶了許久。

泰國 戴資穎

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