羽球／戴資穎、依瑟儂頂尖對決 官網喻球的流動「如詩歌般流暢」

我國世界球后戴資穎昨(23日)在泰國羽球公開賽第二站四強賽與地主一姊依瑟儂進行生涯第28度對決,其中在決勝局比數19:20落後時與對手41拍僵持,賽後獲BWF官方評選為單日最佳好球。

PLAY OF THE DAY | It doesn't get any better than this 👏🏸 @HSBC_Sport#HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/40I4r0jaWZ