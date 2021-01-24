羽球／戴資穎、依瑟儂頂尖對決 官網喻球的流動「如詩歌般流暢」
我國世界球后戴資穎昨（23日）在泰國羽球公開賽第二站四強賽與地主一姊依瑟儂進行生涯第28度對決，其中在決勝局比數19：20落後時與對手41拍僵持，賽後獲BWF官方評選為單日最佳好球。
PLAY OF THE DAY | It doesn't get any better than this 👏🏸 @HSBC_Sport#HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/40I4r0jaWZ— BWF (@bwfmedia) January 23, 2021
戴資穎雖然先丟首局，且在決勝局讓依瑟儂率先取得賽末點的情況下，她卻戲劇性的連續化解四個賽末點，並以12：21、21：12、23：21逆轉勝出。
HIGHLIGHTS | Simply poetry in motion between Tai Tzu Ying and Ratchanok Intanon 🏸#HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/frrjg6T22n— BWF (@bwfmedia) January 23, 2021
BWF官方在推特上寫道「戴資穎與依瑟儂間球的流動簡直像首詩」，尤其是第三局依瑟儂一度已取得20：16領先，但被逼入絕境的戴資穎此刻大爆發，最後41拍的纏鬥更徹底摧毀對手鬥志，讓依瑟儂垂頭沉悶了許久。
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