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泰羽賽／連兩局反撲不成 周天成連兩周四強止步

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
周天成在昨天的台灣內戰拿下生涯對戰王子維的8連勝後，連續兩周挺進到四強賽。 泰國羽球協會提供／中央社
周天成在昨天的台灣內戰拿下生涯對戰王子維的8連勝後，連續兩周挺進到四強賽。 泰國羽球協會提供／中央社

我國羽球一哥周天成今天在泰國羽球公開賽第二站男單四強賽遭遇前丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），在開賽就大幅落後的情況下，周天成雖然連續兩局都一度扳平戰局，但最終仍是以19：21、15：21遭安賽龍直落二擊退，連續兩周在四強賽止步。

周天成在昨天的台灣內戰拿下生涯對戰王子維的8連勝後，連續兩周挺進到四強賽，不過今天的對手是他生涯前12次交手僅贏過兩次的安賽龍，首局開賽後安賽龍就拉出一波8：1的攻勢，不過周天成隨後穩住陣腳將比數一度追到19：19，不過仍是被安賽龍以21：19先下一城。

第二局安賽龍又一度取得5分領先，不過周天成在局中追到14：14後，再一次被安賽龍打出7：1的關門攻勢，以15：21讓出四強門票，也連續兩周在四強賽止步，而安賽龍明天冠軍賽將與同樣來自丹麥的維廷哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）爭冠。

周天成 羽球 王子維

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