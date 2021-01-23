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泰羽賽／連續化解4賽末點逆轉依瑟儂 戴資穎明再對上馬琳爭冠

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泰羽賽／連續化解四賽末點 戴資穎逆轉依瑟儂明爭冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
泰國羽球公開賽第二站，我國球后戴資穎今天在女單四強賽與老對手泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon）碰頭，第三局戴資穎連續化解依瑟儂4個賽末點逆轉勝出，連續兩周挺進到女單決賽。 法新社
泰國羽球公開賽第二站，我國球后戴資穎今天在女單四強賽與老對手泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon）碰頭，第三局戴資穎連續化解依瑟儂4個賽末點逆轉勝出，連續兩周挺進到女單決賽。 法新社

總獎金100萬美元的泰國羽球公開賽第二站，我國世界球后戴資穎今天在女單四強賽與老對手泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon）碰頭，雙方在前兩局打完戰成平手後，第三局戴資穎連續化解依瑟儂4個賽末點，反倒以12：21、21：12、23：21逆轉勝出，連續兩周挺進到女單決賽。

戴資穎在昨天八強賽與加拿大華裔好手李文珊苦戰3局後逆轉勝出，今天四強賽則是對上世界排名第5名的老對手依瑟儂，雙方前27次交手戴資穎以13勝14敗、1場落後，也讓戴資穎有望在今天將對戰成績扳平。

不過今天首局戴資穎卻再一次出現失誤亂流，不斷發生吊球、殺球出界或是掛網的狀況，讓依瑟儂以11：3進入技術暫停，暫停後雖然戴資穎一度拉出一波3：0攻勢，但依瑟儂並未把比賽主導權讓出，以21：12先下一城。

第二局兩人又展開激烈拉鋸戰，戴資穎在6：5領先後卻被依瑟儂打出一波4：0逆轉，不過戴資穎在局中也回敬一波10：0攻勢，重新要回比賽主導權，並以21：12扳回一城，將比賽帶入決勝局。

第三局前段，戴資穎雖然一度取得7：2領先，不過依瑟儂卻在局中逆轉以11：10進入技術暫停，兩人接下來也展開激烈的拉鋸，依瑟儂更一度為了救球體力不支跌倒在地，但身為地主的依瑟儂不但沒放棄比賽，還以20：16率先取得賽末點，不過卻遭戴資穎連續化解了四個賽末點追到20：20平手，最終戴資穎反倒以23：21逆轉勝出，取得明天與馬琳再度爭冠的門票。

戴資穎 羽球

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