打造身障帆船基地！北市體育局李再立局長：政府與民間一起合作

中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會今(22日)在台北市社子島頭公園的放船碼頭舉辦「愛航行－身障專用帆船聯合捐贈典禮」的儀式，協會理事長張思敏先生代表受贈4艘身心障礙專用帆船，張思敏理事長話說得感性，「身心障礙者應該擁有一片天，尤其是海，象徵著海闊天空」。

今天(22日)的捐贈儀式中充滿濃濃人情味，捐贈四艘自用身障帆船的須藤正和先生表示，非常感謝在日本的朋友還有台北市明德扶輪社等人及單位的協助，沒有他們就無法完成今天的捐贈，他說道：「今天是我夢想的第一步，希望有一天，身心障礙者可以跟每個人一起享受大海的魅力，也希望台灣的身心障礙朋友能夠有不一樣的運動可以選擇。」台北市體育局長李再立更直言，「謝謝扶輪社長期對社會的付出、關懷及協助台北市府政策上的推動，謝謝他們讓這社會更有動力更有愛」。

台裔日籍帕運退役選手須藤正和致詞。 主辦單位提供

須藤正和先生認為，台灣四面環海對於培養海上頂尖運動員有著先天的地理優勢，也期待自己未來可以為台灣培養出世界級的國手，他更說：「現在只是踏出第一步，期盼台北可以成為推廣基地，而自己則可以從國外引進資源協助選手訓練，未來台北一旦做得好，其他縣市也可以有個推廣的依據可以參考」。

台北市體育局長李再立認為，推廣運動必須循序漸進，現階段市府將會把「建置硬體」的工作擺在第一位，他也透露，「市府也做了基隆河水域的開發計畫，目前仍待柯文哲市長核准，未來會依據每個河段特性發展適合的水域運動，其中也包含『無障礙』硬體建置」，也希望未來能建立一套「政府建置硬體，民間團體推廣活動」的運作模式，如此相互配合才能展現一加一大於二的效率。

中華民國身心障礙休閒運動推廣協會張思敏理事長致詞。 主辦單位提供

除此之外，李再立局長也捎來好消息，他表示，「議會剛審過的預算中包含了新生公園轉型為台北市輪椅夢公園的相關計畫，而且正在執行，也希望在未來幾年大家期待的夢想都能落實執行，讓身心受到限制的朋友一樣可以享受運動帶來的快樂」。

身障專用帆船捐贈儀式，須藤正和先生(左四)。 主辦單位提供

捐贈四艘自用身障帆船 須藤正和盼為台灣培養出世界級選手

中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會今(22日)在台北市社子島頭公園的放船碼頭協同多個單位舉辦名為「愛航行－身障專用帆船聯合捐贈典禮」的儀式，由協會理事長張思敏先生代表受贈4艘身心障礙專用帆船，理事長除了感謝福又達生物科技(股)公司和順承企業(股)公司及精聯保險經紀人(股)公司的聯合贊助外，更感謝帆船擁有人台裔日籍前帕運選手須藤正和先生的付出及奉獻，須藤正和先生更表示，「今天算是完成夢想的第一步，未來將會引進更多外國資源，盼台灣可以培養出世界級的選手」。

「愛航行－身障專用帆船聯合捐贈典禮」由中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會與台北市明德扶輪社共同主辦，台北市體育局長李再立更是親自到場表示支持，除此之外，對於推廣海洋運動不遺餘力的台北海洋科技大學也由海洋事業學院院長陳五洲院長代表參與典禮，現場圍繞著濃烈的人情味。

須藤正和先生捐贈的身障專用帆船正式下海。 主辦單位提供

事實上，須藤正和先生捐贈自有的4艘帆船的過程並非一帆風順，尤其是從日本運回台灣約20萬的龐大費用及船隻的保養存放的問題最為棘手，所幸台北市明德扶輪社及台北海洋科技大學的大力相助，分別解決經費上及船隻存放的問題，才得以在今日順利完成捐贈。

明德扶輪社陳斯宇社長說：「十多年來明德扶輪社大力支持網球、公路、河上等運動，現在終於輪到海上運動了！目的就是希望帶給身心障礙的朋友更多元活動，讓他們更喜歡走出戶外；當初知道須藤正和先生有意捐贈時，我們就開始積極聯繫，現在也算放下心中大石頭，安心了，幫助身障朋友投入水上運動一直都是扶輪社目標之一，也希望未來有機會可以協助培養出帕運的選手」。

而提供船隻存放的台北海洋科技大學，陳五洲院長也在典禮中表示，「船隻無償提供給協會存放在校內是經過學校內部討論後的決議，其中還包含支援帆船拖曳….等等，未來，學校除了可以提供協會相關的指導及教學外，學生更能擔任助教，藉由這樣的機會學習如何指導身心障礙者從事水域活動也是非常好的一件美事」。