泰羽賽／逆轉印尼傳奇男雙 麟洋配24日拚兩周兩冠

泰國羽球公開賽第二站今天舉行單雙打四強賽事，我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天對上印尼雙打傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），在先丟首局的情況下，最終以14：21、22：20、21：12逆轉勝出，明天將挑戰兩周兩冠紀錄。

總獎金100萬美元的泰國豐田公開賽，我國共有三組人馬闖進到四強賽，今天率先登場的是在上周男雙稱王的王齊麟／李洋，他們在本周的前三場賽事中都打不到35分鐘就輕鬆晉級，且保持一局未失的好表現，延續了奪冠氣勢。

不過今天碰上的則是世界排名第2的阿山／塞提阿萬，兩組人馬在生涯前8度交手中麟洋配僅拿下過2勝，最近一次已經是2019年的BWF年終賽分組賽，近期則是苦吞對戰3連敗。

在首局賽事中阿山／塞提阿萬也展現經驗上的優勢，在一路領先的情況下以21：14先下一城，不過第二局麟洋配穩住陣腳後一度取得16：10的領先，不過印尼組合阿山／塞提阿萬也在局末緊咬比分不放，追到20：20平手，不過關鍵時刻阿山／塞提阿萬卻接連出現回擊掛網和發球失誤，讓麟洋配以22：20扳平戰局。

決勝局阿山／塞提阿萬雖然一度取得領先，不過局中李洋多次在網前展開攻勢，助麟洋配打出一波5：0反擊，反倒以11：8進入技術暫停，暫停過後麟洋配趁勝追擊，讓體力下滑的阿山／塞提阿萬只能處於守勢，最終也以21：12逆轉勝出，終止對戰3連敗，明天將力拚連兩周奪冠。