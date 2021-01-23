快訊

直播／部桃疫情再擴大！案881九旬翁又一女兒確診 全家已三人染疫

直播／部桃患者家屬染疫途徑成謎 陳時中連8天親上火線說明

泰羽賽／逆轉印尼傳奇男雙 麟洋配24日拚兩周兩冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
齊麟／李洋擊敗世界排名第2的阿山／塞提阿萬，24日要挑戰連兩周奪冠。 法新社
齊麟／李洋擊敗世界排名第2的阿山／塞提阿萬，24日要挑戰連兩周奪冠。 法新社

泰國羽球公開賽第二站今天舉行單雙打四強賽事，我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天對上印尼雙打傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），在先丟首局的情況下，最終以14：21、22：20、21：12逆轉勝出，明天將挑戰兩周兩冠紀錄。

總獎金100萬美元的泰國豐田公開賽，我國共有三組人馬闖進到四強賽，今天率先登場的是在上周男雙稱王的王齊麟／李洋，他們在本周的前三場賽事中都打不到35分鐘就輕鬆晉級，且保持一局未失的好表現，延續了奪冠氣勢。

不過今天碰上的則是世界排名第2的阿山／塞提阿萬，兩組人馬在生涯前8度交手中麟洋配僅拿下過2勝，最近一次已經是2019年的BWF年終賽分組賽，近期則是苦吞對戰3連敗。

在首局賽事中阿山／塞提阿萬也展現經驗上的優勢，在一路領先的情況下以21：14先下一城，不過第二局麟洋配穩住陣腳後一度取得16：10的領先，不過印尼組合阿山／塞提阿萬也在局末緊咬比分不放，追到20：20平手，不過關鍵時刻阿山／塞提阿萬卻接連出現回擊掛網和發球失誤，讓麟洋配以22：20扳平戰局。

決勝局阿山／塞提阿萬雖然一度取得領先，不過局中李洋多次在網前展開攻勢，助麟洋配打出一波5：0反擊，反倒以11：8進入技術暫停，暫停過後麟洋配趁勝追擊，讓體力下滑的阿山／塞提阿萬只能處於守勢，最終也以21：12逆轉勝出，終止對戰3連敗，明天將力拚連兩周奪冠。

王齊麟 羽球

延伸閱讀

泰羽賽／三組台將晉四強 小戴再戰泰國一姊

泰羽賽／直落二退德國組合 麟洋配一局未失晉四強

泰羽賽／球后戴資穎領銜 4組台將搶8強門票

泰羽賽／周天成直落2闖關 台將寫百分百勝率

相關新聞

泰羽賽／逆轉印尼傳奇男雙 麟洋配24日拚兩周兩冠

泰國羽球公開賽第二站今天舉行單雙打四強賽事，我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天對上印尼雙打傳奇組合阿山（Mohamm...

國際奧會似轉變態度 日媒：已接受閉門賽事

日媒報導，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）對東奧是否以「無觀眾」形式舉辦的態度有所改變；另...

力挺東奧如期辦 IOC主席： 要成為隧道盡頭之光

東京奧運倒數6個月，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）在影片訊息中表示，整個奧林匹克活動圈眾...

企排／連兩周台體大開打 愛山林隊遇學測賽程取消

企業甲級排球聯賽連續兩周移師台中市台灣體育運動大學體育館開打，上周地主球隊長力男排在台中主場拿下2連勝後本周將休兵，至於...

東奧是否舉辦 世衛：日本政府會做出妥善決定

世界衛生組織今天表示，關於今年日本是否舉辦東京奧林匹克運動會，相信日本政府會根據情勢做出妥善決定，世衛組織僅提供日本政府...

駁英媒體 菅義偉：東京奧運一定舉辦

英國泰晤士報報導，日本政府私下評估，認為東京奧運及帕運已無法辦成，打算找適當時機宣布，同時把目標放在申辦二○三二年奧運。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。