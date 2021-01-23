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東京奧運倒數半年 疫情籠罩下持續照表操課

中央社 / 東京23日綜合外電報導
日本官方仍堅持如期舉辦東京奧運，相關準備也照表操課持續進行。 路透社
日本官方仍堅持如期舉辦東京奧運，相關準備也照表操課持續進行。 路透社

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，愈來愈多人對延到今年7月登場的東京奧運感到悲觀，不過主辦單位等仍堅持如期舉辦，相關準備也照表操課持續進行。

受疫情影響，已從去年夏天延至今年7月23日登場的東京奧運與帕運能否如期舉辦，悲觀的聲音湧現，但日本政府至今仍強調持續朝舉辦方向進行準備。

日本放送協會（NHK）報導，剩下半年就要開幕的東奧，在開幕前相關活動中，首先登場的是3月到5月間進行的測試賽，可用來確認東奧正式舉辦時的程序與相關課題。

以3月4日從東京都內開始的水上芭蕾測試賽為主，包括帕運在內預定舉辦18個測試賽，在運動員病毒篩檢體制、觀眾防疫對策，及海外選手的出入境管理等方面，可就日本至今檢討的防疫對策進行確認，因此測試賽可說是一個重要場域。

再來是預定3月25日起跑的聖火傳遞，當天從311大地震災區的福島縣開始，大約萬名跑者會在121天內，經過日本859個市區町村等地。

聖火傳遞被定位在炒熱奧運氣氛的重要活動，將在採取充分防疫對策的情況下進行。

另外，主辦單位等必須在春天前決定是否開放觀眾進場，東奧組織委員會才能基於最後確定方案處理票務。至於能不能開放海外觀眾入境，預料也是在春天要做出決定。

之後就是4月到6月間，正式進行各競技項目的參賽選手選拔，7月5日是受理選手申請參賽的截止日期。

在東奧開幕前，7月21日率先登場的是足球與壘球比賽；東奧開幕式7月23日將在日本東京的國立競技場登場。

但東奧要如期登場，目前課題仍不少。這次參與東奧的選手原本估計約1萬1000人，即使疫情攪局，東奧組織委員會與國際奧林匹克委員會（IOC），基本上仍希望維持參賽選手數目。

參賽選手在東奧期間必須定期接受病毒篩檢，從入境到離開日本期間行動將受限，原則上都是專車移動，避免運動員跟外界人士有所接觸。

相關單位必須利用僅剩的半年期間，決定屆時如何實施病毒篩檢具體方案、運動員發生確診的醫療面因應方案，及如何進行相關賽事的方案等。

帕運 聖火

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