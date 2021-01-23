國際奧會似轉變態度 日媒：已接受閉門賽事

日媒報導，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）對東奧是否以「無觀眾」形式舉辦的態度有所改變；另外，日本政府內部討論「無觀眾」方案也已浮上檯面。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，已從去年夏天延至今年7月23日登場的東京奧運與帕運能否如期舉辦，悲觀的聲音湧現，但日本政府至今仍強調持續朝舉辦方向進行準備。

日本共同社發自日內瓦的報導指出，巴赫22日公布一段錄影畫面，針對東奧開幕倒數半年發表談話。

巴赫表示「透過因應疫情，在適當的時期決定必要的手段，這也涉及到觀眾的問題，包括要開放多少觀眾進場、能否開放觀眾進場」，言下之意顯示不開放觀眾的閉門比賽形式，可能成為舉辦選項之一。

報導指出，巴赫2020年10月否認東奧將在「無觀眾」形式下舉辦，但本月21日接受共同社專訪時，僅否認東奧取消或再延期舉辦，至於要不要開放觀眾進場的部分，只說「從安全是最優先考量這點來看，沒有任何禁忌」。

各國奧委會對東奧如期舉辦無異議

21日及22日完成意見交換的IOC各委員，及全球206個國家或地區的奧會，對東奧如期在今年夏天舉辦並無異議。

巴赫說，所有對未來的預想都很周到，他們會預想7月到8月間可能碰到的所有狀況，拚命努力進行準備，「這涉及許多方面」，例如檢疫、篩檢方式、疫苗接種等課題。

另在日本國內部分，報導指出根據多名日本政府相關人士22日透露，日本政府內部對採取沒有觀眾的閉門形式舉辦東奧與帕運的方案，已浮上檯面，預想如果疫情到7月23日東奧開幕仍未平息，研究「無觀眾」、「不設觀眾上限」及「開放50%觀眾進場」等3個方案。

日本政府希望透過此舉，避免東奧面臨取消或再度延期，減少可能對首相菅義偉政府帶來的負面衝擊。

日本政府高層官員說，很難認為疫情到夏天前會平息，不對進場觀眾人數設定上限愈來愈困難。

如果不開放觀眾進場，預估日本將減收約900億日圓（約新台幣242億元）的門票收入。日本政府考量已購買預售票的觀眾，仍在討論將接種疫苗作為進入會場周邊的條件之一，以便讓部分觀眾進場的方案，至少可以讓日本國內觀眾進場。

大阪2首長籲東奧延至2024年

不過，相較於日本政府與東京都政府等堅持東奧如期舉辦，每日體育報導，大阪府知事吉村洋文繼大阪市長松井一郎後，也認為東奧應延期到2024年舉辦。

吉村22日在電視節目上說，他一直都力挺東奧，希望一定要舉辦，但必須避免被取消的命運，「如果可以不被取消，延期難道不是現實考量嗎？不要在今年夏天舉辦」。

隨著日本境內疫情擴大，吉村說，只要愈來愈多人認為舉辦東奧將有困難的話，令人憂心最後有可能造成東奧被取消。

吉村說，如果要延期，2024年是好的時間點，雖然2024年主辦城市已確定在巴黎，「但不能協調一下，大家都往後延4年嗎」？

松井一郎20日曾表示，要在夏天前完成疫苗接種是不可能的，應該跟IOC談判將東奧延後到2024年舉辦。