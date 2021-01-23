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力挺東奧如期辦 IOC主席： 要成為隧道盡頭之光

中央社 / 雪梨23日綜合外電報導
國際奧會主席巴赫力挺東京奧運如期舉辦，要讓奧運如期舉行成為隧道盡頭的光。 路透社
國際奧會主席巴赫力挺東京奧運如期舉辦，要讓奧運如期舉行成為隧道盡頭的光。 路透社

東京奧運倒數6個月，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）在影片訊息中表示，整個奧林匹克活動圈眾志成城，要讓奧運如期舉行成為隧道盡頭的光。

英國「泰晤士報」（The Times）昨天報導指稱日本可能因疫情停辦東京奧運，引發抨擊和斷然否認。日本政府也反駁報導，日本奧林匹克委員會（JOC）主席山下泰裕告訴路透社，這是「編造」且「錯誤」消息。

巴赫並未直接回應「泰晤士報」報導，也未提及迫使東京奧運從去年延至今年的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），但表示他有信心東京奧運會在今年7月23日至8月8日照常舉行。

巴赫表示：「距離東京奧運還有6個月，整個奧林匹克活動圈都在期待7月23日的開幕儀式。」

他說：「我今天有機會和全球206個國家奧林匹克委員會說上話，他們都決心要辦且相當期待這次的奧運，我們也獲得日本政府全力支持。」

他還說：「我們昨天也和國際奧會所有成員磋商，大家都下定決心要讓這屆奧運成為隧道盡頭的光。」

由於第3波疫情來勢洶洶，日本大多數地區處於緊急狀態。

巴赫坦言舉辦這屆奧運是「巨大任務」，但他也指出，即使疫苗尚未普及，主要運動賽事也已在世界各地展開。

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