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泰羽賽／第8次天王大戰 周天成猛攻王子維奪8連勝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台灣「一哥」周天成。 中央社
台灣「一哥」周天成。 中央社

泰國羽球公開賽第二站豐田公開賽今天男單八強賽上演「台灣內戰」，由我國一哥周天成王子維上演生涯第八次的「天王大戰」，生涯前7次交手都取勝的周天成，雖然首局一度落後，但在熱機完畢後，靠著猛烈的攻勢讓王子維無法招架以21：16、21：16拿下對戰8連勝。

周天成與王子維上周的泰國公開賽首站賽事，分別在四強賽與16強賽止步，且皆是敗在香港一哥伍家朗手上，不過昨天王子維在左手手指受傷的情況下成功拍落伍家朗，並在今天與周天成碰頭。

周天成生涯前7次與王子維交手都拿下勝利，且兩人去年在全英公開賽碰頭賽況更是呈現一面倒，不過今天王子維開賽後一度取得10：5的大幅領先，不過周天成接下來卻打出一波11：3的攻勢逆轉戰局，並以21：16先下一城。

第二局周天成延續氣勢打出3：1開場，不過王子維在周天成的猛攻中重新穩住陣腳，讓周天成數次回擊出界，雙方也展開激烈拉鋸戰，在局中甚至有1分來回了62拍，但周天成在局末接連幾次發球都讓王子維無法回擊，將比數一口氣拉開，並以21：16拿下勝利，取得對戰8連勝，以及收下四強賽門票。

周天成 王子維 羽球

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