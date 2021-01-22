快訊

防疫保單爆量 台產宣布下周一下午5時起暫停收件

泰羽賽／戴資穎逆轉李文珊 連兩周晉級單打四強

動滋券1月31日截止抵用 領券比例逾93%

中央社 / 台北22日電
「動滋券」將於1月31日停止抵用。 報系資料照
「動滋券」將於1月31日停止抵用。 報系資料照

疫情期間為促進運動產業發展，體育署發送了400萬份500元的動滋券，1月31日將截止領券與抵用，體育署綜合規劃組組長劉姿君表示，目前領券比逾93%，但仍有近27萬5000人未領。

體育署在去年8月6日起發放400萬份額度500元的動滋券，由於動滋券和其他票券折抵方式不同，是以電子錢包進行消費折抵，只要電子錢包內仍有餘額，就可持續折抵。

根據體育署統計，目前動滋券已有372萬5000多人完成領券，消費折抵金額逼近16億7000萬，劉姿君呼籲還未領券的民眾盡快完成領券，還可趁著農曆年前添購新的運動服與運動鞋。

由於動滋券將於今年1月31日截止領券與消費折抵，劉姿君表示，目前已有不少商家開始進行最後衝刺和促銷，包括近來最夯的P. LEAGUE+聯盟新竹攻城獅、以及連鎖健身房都有提供折抵，希望民眾多加利用。

近來台灣疫情再次升溫，劉姿君認為，疫情或多或少會影響到民眾領券及消費意願，不過她強調，動滋券金額雖然不多，但仍是政府美意，「既然好不容易抽中，當然希望民眾能盡量珍惜。」

攻城獅

延伸閱讀

籃球／日籃協泡泡賽區未到位 中華隊出征交給醫療評估

籃球／亞洲盃資格賽參賽與否 防疫專家評估再決定

高球／「高爾夫六年振興計畫」台南市座談會 50餘名校長踴躍參與

亞洲盃／日本鎖國中 賽事能否舉辦仍是未知數

相關新聞

泰羽賽／戴資穎逆轉李文珊 連兩周晉級單打四強

總獎金100萬美元的泰國羽球公開賽第二站，我國世界球后戴資穎今天在八強賽再度與加拿大華裔女將李文珊狹路相逢，在先丟第一局...

日相菅義偉重申舉辦東奧決心 小池：不該抗議英媒報導嗎？

英媒爆料日本已決定取消東京奧運，日本政府今天全面否認，首相菅義偉也重申，決心要舉辦一場安全安心的大會；東京都知事小池百合...

泰羽賽／直落二退德國組合 麟洋配一局未失晉四強

總獎金100萬美元的泰國羽球公開賽第二站，我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在八強賽遭遇德國搭檔拉姆斯富斯（Mark...

澳網／博斯體育台取得轉播權 盼提供四大滿貫到位服務

2021年澳洲網球公開賽將於2月8日至2月21日展開為期兩周激戰，博斯體育台也在今天宣布取得今年澳網獨家轉播權，要讓台灣...

澳網／西班牙女將巴多薩染疫 成隔離球員確診首例

澳洲維多利亞州政府今天證實，澳洲網球公開賽登場前在墨爾本隔離的人員當中，發現新增一起染疫病例。西班牙女將巴多薩幾小時前表...

泰羽賽／第8次天王大戰 周天成猛攻王子維奪8連勝

泰國羽球公開賽第二站豐田公開賽今天男單八強賽上演「台灣內戰」，由我國一哥周天成與王子維上演生涯第八次的「天王大戰」，生涯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。