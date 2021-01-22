動滋券1月31日截止抵用 領券比例逾93%

疫情期間為促進運動產業發展，體育署發送了400萬份500元的動滋券，1月31日將截止領券與抵用，體育署綜合規劃組組長劉姿君表示，目前領券比逾93%，但仍有近27萬5000人未領。

體育署在去年8月6日起發放400萬份額度500元的動滋券，由於動滋券和其他票券折抵方式不同，是以電子錢包進行消費折抵，只要電子錢包內仍有餘額，就可持續折抵。

根據體育署統計，目前動滋券已有372萬5000多人完成領券，消費折抵金額逼近16億7000萬，劉姿君呼籲還未領券的民眾盡快完成領券，還可趁著農曆年前添購新的運動服與運動鞋。

由於動滋券將於今年1月31日截止領券與消費折抵，劉姿君表示，目前已有不少商家開始進行最後衝刺和促銷，包括近來最夯的P. LEAGUE+聯盟新竹攻城獅、以及連鎖健身房都有提供折抵，希望民眾多加利用。

近來台灣疫情再次升溫，劉姿君認為，疫情或多或少會影響到民眾領券及消費意願，不過她強調，動滋券金額雖然不多，但仍是政府美意，「既然好不容易抽中，當然希望民眾能盡量珍惜。」