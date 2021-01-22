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日本政府重申東奧不會停辦 醫學會理事長卻打臉

聯合新聞網 / 綜合報導
日本堅持舉辦東京奧運，但醫界卻打臉。 路透
日本堅持舉辦東京奧運，但醫界卻打臉。 路透

今天英國媒體報導，延至今年舉行的東京奧運，因疫情因素將會宣布停辦，並將改申請2032年奧運，此一消息，引起日方各界震撼，政府也全面消毒表達不會停辦的決心，不過，據「產經新聞」報導，日本醫學會理事長中川俊男受訪時明確表示，「在奧運及帕運期間，很難提供來參加東京奧運的外國人，若是確診的醫療服務。」等於是打臉日本政府。

由於屆時來到日本參加奧運及帕運的選手、教練、職員以及觀眾，人數勢必相當龐大，中川俊男擔心日本的醫療機構能否負荷這麼龐大的醫療需求，特別若是新增確診新冠肺炎的話，在目前的情況下是無法接受的，「我們很難提供外國人醫療服務。」這也是各界最為擔心的問題，有可能是決定奧運是否舉辦的一大關鍵。

中川俊男說，「除非發生戲劇性的改變，像是疫苗有重大效果產生。」

東京奧運 疫情 日本 英國

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