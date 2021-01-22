泰羽賽／戴資穎逆轉李文珊 連兩周晉級單打四強

總獎金100萬美元的泰國羽球公開賽第二站，我國世界球后戴資穎今天在八強賽再度與加拿大華裔女將李文珊狹路相逢，在先丟第一局的情況下，戴資穎在後兩局重新掌握比賽節奏，最終以18：21、21：13、21：11逆轉勝出，連續兩周挺進到女單四強賽。

戴資穎上周首站賽事挺進到冠軍賽後卻不敵前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），無緣奪下冠軍，不過本周前兩站她重新調整步調後，又維持一局未失的好表現一路挺進到八強賽，並且成為第二位拿下生涯單打400勝的現役球員。

今天八強賽戴資穎與李文珊進行生涯第11次的交手，僅管上周戴資穎也在八強賽碰上李文珊並以直落二勝出，但今天李文珊在首局趁著戴資穎開賽慢熱，在一度以13：16落後的情況下，以21：18逆轉先下一城。

不過第二局戴資穎重新調整步調後開局就展開反擊，不斷左右吊球讓李文珊滿場飛奔，重新掌控比賽節奏，一度取得14：6的大幅領先，並以21：13將比賽帶入決勝局。

末局戴資穎不斷對李文珊加壓讓她出現不少失誤，開局後迅速取得11：4的領先，最終也在比賽第48分鐘以21：11逆轉勝出，連續兩周挺進到四強賽。

而明天的四強賽戴資穎將對上泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）與印度辛德胡（PV Sindhu）之戰的勝者，另外一場四強賽則由馬琳對上南韓天才少女安洗瑩。