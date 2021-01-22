日相菅義偉重申舉辦東奧決心 小池：不該抗議英媒報導嗎？

英媒爆料日本已決定取消東京奧運，日本政府今天全面否認，首相菅義偉也重申，決心要舉辦一場安全安心的大會；東京都知事小池百合子否認相關報導，還略顯不快地說應提出抗議。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，英國「泰晤士報」（The Times）網站今天報導，根據不具名的日本政府高層透露，已經延期一年的東京奧運，於今年登場的希望已經破滅。

報導指出，日本政府在等一個適當時機宣布，希望保住面子，也保留未來主辦奧運的權利，有可能改到2032年舉辦。

日本首相菅義偉重申奧運舉辦決心。 法新社

日本產經新聞報導，菅義偉上午在參議院院會備詢說，東京奧運將作為人類戰勝新型冠狀病毒的證明，「我決心在做好萬全防疫對策下，實現一場安全安心的大會」。

時事通信社報導，小池百合子今天表示，「（日本政府等）都沒有說要取消或延期東奧」，並略顯不滿地說，「不該（對報導）提出抗議嗎？」

日本放送協會（NHK）報導，針對英國媒體報導，日本政府今天否認且說「絕非事實」，東奧相關賽程及競技會場都已決定，相關人士團結一致，致力為夏天大會成功舉辦做好準備。

東奧組織委員會發布聲明表示，日本政府、東京都政府、東奧組委會及國際奧林匹克委員會（IOC）等相關單位，都為今年夏天大會傾注全力。

聲明指出，身為東奧組織委員會，希望社會能早日恢復正常，讓今年夏天舉行安全且安心的大會，要持續跟相關團體緊密合作，盡力做好相關準備。