泰羽賽／直落二退德國組合 麟洋配一局未失晉四強

總獎金100萬美元的泰國羽球公開賽第二站，我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在八強賽遭遇德國搭檔拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／塞德爾（Marvin Seidel），最終以21：14、21：12直落二晉級，以一局未失的表現連續兩周都挺進到四強賽。

麟洋配上周在泰國公開賽首站拿下男雙冠軍後，本周延續氣勢一路挺進到八強賽，包括昨天僅花25分鐘就擊敗加拿大組合亞庫納（Nyl Yakura）／何舒（Jason Anthony Ho-Shue）晉級，今天八強賽則是對上去年全英公開賽曾交手過的德國組合拉姆斯富斯／塞德爾，當時麟洋配以直落二勝出。

今天麟洋配開賽就展開猛烈攻勢，尤其是王齊麟的重扣讓德國組合不斷回球掛網，在2：3後拉出一波10：0的猛攻，在未遭遇太多抵抗的情況下，首局麟洋配就以21：14拿下。

第二局王齊麟／李洋雖然一度被對手以6：6扳平，不過在局中打出一波6：0的攻勢拉開差距，最終也在未曾落後的情況下以21：12收下第二局勝利與四強賽門票。

麟洋配四強賽將碰上英格蘭藍恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy）以及印尼阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）之戰勝者。