澳網／博斯體育台取得轉播權 盼提供四大滿貫到位服務
2021年澳洲網球公開賽將於2月8日至2月21日展開為期兩周激戰，博斯體育台也在今天宣布取得今年澳網獨家轉播權，要讓台灣網球迷在新年一開始就「網」住好運、「球」個好年。
在FOX體育台於去年底撤台後，國內球迷最關心的網球四大滿貫賽轉播服務，在今天率先確定澳網獨家轉播權由博斯體育台取得，過去長期轉播ATP與WTA國際男女網巡迴賽的博斯體育台，早在2008、2009年時就曾投入美網轉播，2008年到2011年也曾進行法網直播服務，今年則是取得澳網獨家轉播權。
博斯體育台總經理黃敬庭表示，一直以來博斯默默耕耘網壇直播，受到外界的肯定是一項殊榮，「除了澳網之外，我們當然也期待未來會有機會帶給大家四大滿貫賽到位的服務，敬請大家期待。」
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