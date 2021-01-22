傳東京奧運將取消？ 日本官方否認英媒報導：不是事實

近日國外報導稱，由於新冠肺炎疫情尚未趨緩，日本政府將停辦今年東京奧運，不過遭日本官方否認。

日本內閣官房副長官坂井学今(22)日上午出席記者會，否定了東奧將停辦的事實，「有報導稱政府已做出停辦的結論，這並不是事實，政府正在為即將到來的奧運會做準備。」，也有消息傳出日本已經放棄今年舉辦奧運，將試圖爭取2032年重辦，也遭坂井学也一概否認。

奧運原訂於去年7月在東京舉辦，卻因新冠病毒疫情推遲，雖然日本政府極力讓奧運會在今年成行，但疫情仍不減反增，也讓大眾對於此屆奧運是否成功舉辦感到悲觀，而對於是否舉行東奧，IOC(國際奧林匹克委員會)將於3月10日，在希臘雅典舉行會議做出最後決定。

IOC主席巴赫也否認東奧會取消

【中央社／東京22日專電】

因新冠肺炎疫情已從2020年延期至今年夏天的東京奧運暨帕運是否舉行，備受關注。國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫21日接受日本共同社專訪時，否認東奧將取消或再延期。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，東京奧運暨帕運由2020年夏天延期至今年夏天舉行，因目前日本疫情嚴峻，加上有傳染力更強的變種病毒株，越來越多日本民眾對東奧的舉辦抱持悲觀的態度。

巴赫（Thomas Bach）接受共同社專訪表示，目前沒理由認為東奧不能在今年7月舉行，因此無所謂的B計畫（延期的替代方案）。

他強調，對於東奧舉辦的決心與信心就如同他去年11月訪日的時候一樣。目前不同於東奧去年被迫延期時的情況，期待所有的運動員都能到東京。

報導說，巴赫展現對包含運動員接種疫苗在內的防疫措施有信心。不過，他說：「以安全為最優先考量，所以沒什麼禁忌。」言下之意，不否定以無觀眾（閉門賽）或限制觀眾人數的方式舉辦東奧。

基於東奧門票販售的觀點，應開放給多少觀眾入場館觀賽的最後決定時機，巴赫認為，3、4月將很重要，無法等到6、7月。他還表示，想配合5月聖火傳遞的行程，親自造訪遭受原子彈轟炸過的廣島。

明天是東奧倒數半年的日子，日本奧運大臣橋本聖子今天表示，正努力籌備東奧，為了今年夏天舉辦東奧，會盡全力去做。

英國「泰晤士報」（The Times）網站今天報導，根據不具名的日本政府高層透露，日本政府已做出放棄東奧今年舉行的結論，改為目標2032年舉行。

橋本被媒體問及此事時僅說：「不清楚報導所說的事。」