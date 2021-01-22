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高球／「高爾夫六年振興計畫」台南市座談會 50餘名校長踴躍參與
高爾夫協會基層扎根2.0，第二站來到直轄市首站台南市。由中華高協王政松理事長、市府教育局吳副局長、台南市體育處林處長及教育部體育署蔡科長領銜出席，邀請台南市各級學校50餘位校長蒞會，以了解體育署經費補助申請及認識高爾夫運動。
王理事長表示：現在登錄在中華高協名單內的青少年選手僅有300位，透過基層扎根，期望可以把基盤做大、擴大人才庫至1500人。
第一階段學校領銜主導，小朋友有基礎後即可參加中華高協月賽培訓，最後投入國手的培訓。 蕭秘書長補充：台南市為高爾夫球之都，2021年亞運培訓隊12位中台南市的選手佔比將近一半，期望台南市學校更踴躍的申請，將高爾夫推廣至中小學。現場也請到古昌鑪教練示範高爾夫運動，從初階動作推桿開始，同時學習規矩養成及自律。
體育署科長現場說明已將《高級中學以下推動高爾夫運動實施計畫》經費補助函文各縣市政府，包含各細項的用途，歡迎各學校校長踴躍申請，一同為推廣高爾夫運動努力 。也期望體育署、中華民國高爾夫協會
及各界民間團體能將資源做水平垂直整合，重新找回高爾夫強國的地位 。
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