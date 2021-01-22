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澳網／西班牙女將巴多薩染疫 成隔離球員確診首例

中央社 / 墨爾本22日綜合外電報導
巴多薩（Paula Badosa）成為本屆澳網隔離球員中，第一個確診新冠肺炎案例。 美聯社
巴多薩（Paula Badosa）成為本屆澳網隔離球員中，第一個確診新冠肺炎案例。 美聯社

澳洲維多利亞州政府今天證實，澳洲網球公開賽登場前在墨爾本隔離的人員當中，發現新增一起染疫病例。西班牙女將巴多薩幾小時前表示，她的病毒篩檢呈陽性反應。

23歲的巴多薩（Paula Badosa）是下個月將參加大滿貫賽澳網中，第一個確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的球員。

路透社報導，世界排名第67的巴多薩是從阿布達比飛到澳洲。她14天的隔離期才過完一半就傳出病毒檢測驗出陽性反應，她已搬到「防疫飯店」。

巴多薩在推特（Twitter）上說：「我感覺不太舒服，有出現症狀，但我會聽從醫師的話，努力盡快恢復。」

即便多數球員每天可有5小時的練球時間，但因為3架載送相關人員到澳洲參賽的包機上，有部分乘客染疫，讓多達72名球員被嚴格限制，必須待在自己的飯店房間。

西班牙網球協會昨天向澳網主辦單位抱怨，西班牙選手馬蒂內茲（Mario Vilella Martinez）和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）未獲適當待遇。

西班牙網協在聲明中說，球員們並未被告知，如果他們搭的機上有人確診，「不論實際上相隔多遠」，都必須嚴格被隔離在房裡。

網協還表示，顯然這兩名球員將無法在「公平的條件下」出戰澳網，而隔離可能會對身心造成影響。

聲明最後說：「我們請澳洲網球協會（TennisAustralia）設法解決那些受影響最大網球選手的問題。」

澳網

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