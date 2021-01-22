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網球／超過一年未出賽 39歲費德勒將在杜哈復出

聯合新聞網 / 綜合報導
39歲的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)有望於三月的第二周舉行的杜哈男網賽復出。 美聯社
39歲的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)有望於三月的第二周舉行的杜哈男網賽復出。 美聯社

39歲的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)去年於澳網出賽後，便因傷休息至今，不過鹿特丹男網賽事總監克拉查克（Richard Krajicek）透露，費爸有望於三月的第二周舉行的杜哈男網賽作為復出首戰。

去年費爸在澳網止步四強，隨後在2月進行右膝手術，原預計6月重回賽場，但恢復狀況不如預期，也適逢新冠病毒爆發影響賽季，費爸決定在5月再度動刀，也宣告缺席去年所有賽事，原有望在今年澳網復出的費爸，最終仍選擇繼續休養，也是費爸生涯首度缺席澳網賽事。

不過克拉查克仍然希望費爸能提前於鹿特丹男網賽展開傷癒後首場賽事，事實上，鹿特丹男網賽對費爸來說具有象徵意義，不但在此奪下並列最多的3座單打冠軍，更是在2018年闖入4強，以36歲又195天的年紀重回球王寶座，超越美國名將阿格西（Andre Agassi）所保持的33歲又131天的紀錄，鹿特丹可稱作是費爸的福地。

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