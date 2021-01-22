泰羽賽／戴資穎高難度華麗轉身 IG發文「我的轉圈圈日常」

1000分等級的泰國羽球公開賽進行到了第二站，「世界球后」戴資穎16強賽迎戰印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）雖打得辛苦，仍是以22：20、21：16力退對手晉級8強，而在第二局的拉鋸時刻當中，小戴更是上演華麗轉身反拍擊球，讓球迷驚艷不已，小戴隨後也在IG發文分享影片，「我的轉圈圈日常」。

Tai Tzu Ying breezed through her second round match today with magic 🪄 like this 👇#HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/bpbmGggeAu — BWF (@bwfmedia) January 21, 2021

次局小戴以17：16領先東宗，在多拍來回後東宗將球打向小戴左後場，而小戴似乎對回擊路徑預測錯誤，但還是施展華麗轉身趕到後場，並以反拍回擊，隨後在東宗回球不到位的情況下，小戴順利反拍扣殺得分。

小戴隨後也在IG分享此波攻勢的側拍影片，並且寫下：「我的轉圈圈日常」，湧入許多球迷留言，「轉得好好看」、「戴式轉圈圈，明天還會有嗎」、「這球好厲害喔！超帥的」，而非常喜歡與小戴在IG互動的BWF(世界羽聯)官方IG，也幽默地改編歌詞寫下：「轉啊轉啊轉啊轉啊轉，沒能轉進妳的心上，去年也轉，今年又轉，繼續轉到冠軍寶座喔，明天再加油加油！」

順利晉級8強後，小戴將要面對一周前才碰上的加拿大華裔李文珊，當時小戴以直落二晉級4強，而雙方歷史對戰小戴則握有8勝2負領先。