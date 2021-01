泰羽賽／戴資穎高難度華麗轉身 IG發文「我的轉圈圈日常」

1000分等級的泰國羽球公開賽進行到了第二站,「世界球后」戴資穎16強賽迎戰印尼東宗(Gregoria Mariska Tunjung)雖打得辛苦,仍是以22:20、21:16力退對手晉級8強,而在第二局的拉鋸時刻當中,小戴更是上演華麗轉身反拍擊球,讓球迷驚艷不已,小戴隨後也在IG發文分享影片,「我的轉圈圈日常」。

Tai Tzu Ying breezed through her second round match today with magic 🪄 like this 👇#HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/bpbmGggeAu