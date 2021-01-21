網球／人妻伍妹秀性感泳裝 婚後身材完全沒變
退休的著名前網球女將伍茲妮雅琪(Caroline Wozniacki），於個人推特秀出一組泳裝照，讓大家提前感受夏天的到來，這是她婚後第一次秀出清涼照，顯示她2019年與NBA球員大衛李(David Lee)結婚之後，30歲的她身材依舊不走樣。
「伍妹」曾登上運動畫刊泳裝專輯，報導指出這是她在巴哈馬渡假所拍的照片，讓球迷仍是羨煞不已的身材。
Woman in black 😎☀️ pic.twitter.com/sqTiaOFxrr— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) January 19, 2021
Looking back on 2017 with Caroline Wozniacki! https://t.co/mqf9K5zIsk— Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) November 17, 2020
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言