網球／人妻伍妹秀性感泳裝 婚後身材完全沒變

聯合新聞網 / 綜合報導
伍茲妮雅琪秀出泳裝照。 擷圖自伍茲妮雅琪IG
伍茲妮雅琪秀出泳裝照。 擷圖自伍茲妮雅琪IG

退休的著名前網球女將伍茲妮雅琪(Caroline Wozniacki），於個人推特秀出一組泳裝照，讓大家提前感受夏天的到來，這是她婚後第一次秀出清涼照，顯示她2019年與NBA球員大衛李(David Lee)結婚之後，30歲的她身材依舊不走樣。

「伍妹」曾登上運動畫刊泳裝專輯，報導指出這是她在巴哈馬渡假所拍的照片，讓球迷仍是羨煞不已的身材。

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