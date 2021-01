網球／人妻伍妹秀性感泳裝 婚後身材完全沒變

退休的著名前網球女將伍茲妮雅琪(Caroline Wozniacki),於個人推特秀出一組泳裝照,讓大家提前感受夏天的到來,這是她婚後第一次秀出清涼照,顯示她2019年與NBA球員大衛李(David Lee)結婚之後,30歲的她身材依舊不走樣。

「伍妹」曾登上運動畫刊泳裝專輯,報導指出這是她在巴哈馬渡假所拍的照片,讓球迷仍是羨煞不已的身材。

Woman in black 😎☀️ pic.twitter.com/sqTiaOFxrr

Looking back on 2017 with Caroline Wozniacki! https://t.co/mqf9K5zIsk