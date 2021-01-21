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澳網／墨瑞確診卻不顧外界擔憂 要與大會協商參賽

聯合新聞網 / 綜合報導
傳出墨瑞仍想參加澳網。美聯社
傳出墨瑞仍想參加澳網。美聯社

英國多家媒體報導，英國網球名將墨瑞(Andy Murray)在澳網出征前傳出確診新冠肺炎消息，使得他最終無法搭上包機成行，列入在澳網這一波球員隔離名單內，主辦單位在他確診時就已發出推文，祝他早日康復，就是認為他不會參賽，沒想到據墨瑞老媽表示，墨瑞沒有放棄參賽希望，如果可以他將與大會協商，要在比賽前趕至澳洲參賽，完全不顧外界及其他選手擔憂。

墨瑞老媽在接受英國BBC訪問時，語出驚人，「他很好，也將開始進行訓練，當然我們還在觀察，能否前往澳洲參賽成疑，但誰知道呢？」

然而墨瑞若真能參賽，恐怕會造成其他選手的反彈。

新冠肺炎 澳洲 英國

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