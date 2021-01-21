澳網／墨瑞確診卻不顧外界擔憂 要與大會協商參賽
據英國多家媒體報導，英國網球名將墨瑞(Andy Murray)在澳網出征前傳出確診新冠肺炎消息，使得他最終無法搭上包機成行，列入在澳網這一波球員隔離名單內，主辦單位在他確診時就已發出推文，祝他早日康復，就是認為他不會參賽，沒想到據墨瑞老媽表示，墨瑞沒有放棄參賽希望，如果可以他將與大會協商，要在比賽前趕至澳洲參賽，完全不顧外界及其他選手擔憂。
Wishing you all the best with your recovery @andy_murray pic.twitter.com/SRMQeuIxLp— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2021
墨瑞老媽在接受英國BBC訪問時，語出驚人，「他很好，也將開始進行訓練，當然我們還在觀察，能否前往澳洲參賽成疑，但誰知道呢？」
然而墨瑞若真能參賽，恐怕會造成其他選手的反彈。
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