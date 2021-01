澳網／墨瑞確診卻不顧外界擔憂 要與大會協商參賽

據英國多家媒體報導,英國網球名將墨瑞(Andy Murray)在澳網出征前傳出確診新冠肺炎消息,使得他最終無法搭上包機成行,列入在澳網這一波球員隔離名單內,主辦單位在他確診時就已發出推文,祝他早日康復,就是認為他不會參賽,沒想到據墨瑞老媽表示,墨瑞沒有放棄參賽希望,如果可以他將與大會協商,要在比賽前趕至澳洲參賽,完全不顧外界及其他選手擔憂。

Wishing you all the best with your recovery @andy_murray pic.twitter.com/SRMQeuIxLp