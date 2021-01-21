泰羽賽／麟洋配快打晉級 延續台將百分百勝率

剛打下台灣羽球史上首座超級1000分男雙金盃的「麟洋配」王齊麟／李洋，擔任4組台將中壓軸上場的組合，只花25分鐘就以21：15、21：5拍下世界排名34的加拿大組合亞庫納（Nyl Yakura）／何舒（Jason Anthony Ho-Shue），8強門票到手，也完成台將在曼谷進行的亞洲公開賽第二站的百分百勝率。

身為亞洲公開賽第一站男雙冠軍，「麟洋配」今天碰首度遭遇的亞庫納／何舒，開局雖以0：4落後，但「熱機」完成後就掌握戰局，進入第一次技術暫停時已取得領先，第2局更只讓對手拿下5分，快速拿到8強門票。

明天8強賽換「麟洋配」打頭陣，台灣時間約下午3點登場，兩人也是唯一排到第一球場的台將，對手是世界排名23的德國組合拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／塞德爾（Marvin Seidel）；兩組人馬去年全英賽首度碰頭，由「麟洋配」打下勝利。

「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成、「羽球王子」王子維，明天賽程都在第二球場，小戴先碰世界排名第10的加拿大華裔女將李文珊，小天和王子維的「寶島內戰」緊接著上場；小戴約台灣時間明天晚上6點上場，接續就是男單內戰。

小戴過去和李文珊交手10次，包括上周也碰頭，小戴取得8勝2敗絕對優勢；小天和王子維在國際賽已經碰頭過7次，勝家都是小天。