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身障專用帆船捐贈典禮明登場 台裔日籍帕運好手扮推手

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
身障專用帆船捐贈典禮明登場，台裔日籍帕運好手扮推手。 圖／中華身心障礙者休閒運動推廣協會提供
身障專用帆船捐贈典禮明登場，台裔日籍帕運好手扮推手。 圖／中華身心障礙者休閒運動推廣協會提供

由中華身心障礙者休閒運動推廣協會與台北市明德扶輪社共同主辦的身障專用帆船聯合捐贈典禮，明天將在台北市社子島頭公園的放船碼頭舉行，現場將由台裔日籍前帕運國手須藤正和、台北市明德扶輪社及台北海洋科技大學聯合捐贈4艘身障專用帆船給中華身心障礙者休閒運動推廣協會，並由協會理事長張思敏代表接受。

這4艘身障專用帆船是台裔日籍的須藤正和所有，他過去曾是日本身障帆船國家代表隊隊員，參加過帕運帆船賽等賽事，並在雅典帕運期間結識了現任中華輪椅夢公園推動聯盟執行長陳國嘉與夫人呂嘉儀，並允諾協助台灣推展身障帆船運動。

身障專用帆船捐贈典禮明登場，台裔日籍帕運好手扮推手。 圖／中華身心障礙者休閒運動推廣協會提供
身障專用帆船捐贈典禮明登場，台裔日籍帕運好手扮推手。 圖／中華身心障礙者休閒運動推廣協會提供

期間須藤邀請了呂嘉儀組團至日本別府身障帆船基地參觀，經過多年的努力之下，終於在去年底將其所有的4艘身障帆船，從日本運回台灣贈送給中華身心障礙者休閒運動推廣協會，規畫身障帆船的推廣活動。

在推廣協會理事長張思敏積極奔走之下，結合了台北市明德扶輪社、天母扶輪社、至善扶輪社、天和扶輪社、天欣扶輪社、苗栗東南扶輪社、3482地區城中扶輪社、福又達生物科技公司、順承企業公司、精聯保險經紀人公司捐贈運船的費用及各項訓練經費；並與台北海洋科技大學合作，由大學支援帆船專業課程的教學規畫。

張思敏說：「身心障礙者本應享有運動的平等權利，協會多年來透過推動『輪椅夢公園』的設置來推廣各種身心障礙者的運動與休閒，也成功獲得各縣市政府的支持；在水域活動方面也積極舉辦獨木舟、立槳的體驗，未來更會與海洋科技大學規畫帆船、滑水等活動，讓身心障礙者擁有更寬廣的運動生活；而除了台北之外，正與新北福隆、台南安平、大鵬灣等水域單位展開合作計畫，積極開發身障者的水域活動」。

中華身心障礙者休閒運動推廣協會與台北市明德扶輪社明天共同主辦身障專用帆船聯合捐贈典禮。圖／中華身心障礙者休閒運動推廣協會提供
中華身心障礙者休閒運動推廣協會與台北市明德扶輪社明天共同主辦身障專用帆船聯合捐贈典禮。圖／中華身心障礙者休閒運動推廣協會提供

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