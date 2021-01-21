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JHVL／男女決賽六強名單今出爐 3月底決戰新莊

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
JHVL決賽將在3月23至25日於新莊體育館舉行。圖／高中體育總會提供
JHVL決賽將在3月23至25日於新莊體育館舉行。圖／高中體育總會提供

109學年度國中排球甲級聯賽複賽於今天落幕，男子組最終由潭秀、馬光、明湖、板橋、新園、麥寮順利晉級，誠正及鶯歌則分別拿下本學年度第7、8名。女子組則是新園、雙十、明湖、建國（雲縣）、大觀、積穗打入決賽，第7、8名為大安及福豐國中。

男子A組中，許久未進入甲級前四的明湖及板橋，今天對戰結果由明湖憑藉沉穩的步調以3：2拿下勝利，而在複賽從未敗北的馬光及潭秀今天強碰，首闖前八的「大黑馬」馬光來勢洶洶，每一步都在刷新隊史紀錄，但今天對戰中，潭秀略勝一籌，以3：2全勝之姿作收，去年四強今年僅潭秀闖關成功。

B組賽事中，誠正對上鶯歌之戰，雙方競爭激烈，第4局戰線更是延至50：48才由鶯歌拿下該局，但誠正隨即站穩陣腳，終以3：2收下本屆第七。

女子A組明湖與建國互不相讓，直到第5局才由明湖拿下勝利，去年獲選為最具潛力球員的李思依將持續帶領明湖前進，希冀能在今年創新隊史紀錄；上屆冠軍新園在第一局Deuce中靠著小球攻勢逆轉，隨後快馬加鞭，以直落三擊敗雙十，同時也取得第一種子資格。

而B組4隊今天皆是背水一戰，大觀在與大安的激戰中以3：1勝出，成為B組第一支晉級決賽的隊伍；積穗也以3：1擊敗福豐，成功搭上晉級列車。

109學年度國中排球甲級聯賽決賽將於3月23至25日於新莊體育館舉行，賽事勢必精采可期，相關賽程表及進場防疫規範，請密切注意高中體育總會官方公告。

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