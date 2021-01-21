澳網／隔離太無聊？球員打造神奇網球骨牌秀網讚爆

澳網即將於2月8日開打，所有球員都必須進行隔離，傳出多名球員抱怨隔離環境，甚至「球王」約克維奇(Novak Djokovic)還要求放寬隔離限制，種種對隔離的反彈聲浪，也引發各界關注，不過，男雙排名14的法國球員瓦賽林(Edouard Roger-Vasselin)昨天在個人推特上傳一段視頻，利用網球打造一場神奇骨牌秀，影片被瘋傳，網友讚爆，直呼他是「天才」。

瓦賽林利用房間內器具，包括枕頭、食物，球拍，甚至最後兩瓶酒結尾，都令人嘆為觀止，不知道是否一次到位，但能拍出最後完成做，最後雖在房門上貼出「還要隔離10天」，但這段視頻，被網友推崇是，「遵守隔離規定的最佳示範」、「最後兩瓶酒，就預祝澳網男雙冠軍再開來喝吧！」。