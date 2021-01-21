泰羽賽／不知完成400勝 戴資穎：沒打很好

「世界球后」戴資穎今天以22：20、21：16力退世界排名21的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），不但收下對戰7連勝、亞洲公開賽第二站8強門票到手，生涯第400場單打勝利一併達成，不過小戴透露並不知情這項里程碑，還自評發揮不夠好。

對各項紀錄向來「淡定」的小戴，賽後才知道完成400勝里程碑，得知後的心情也沒特別起伏，反而認為比賽內容有進步空間，她說：「感覺普通，覺得自己沒有打得很好。」

她雖以直落二完成延續對決東宗的全勝紀錄，但第一局在20：16領先下錯過4個局末點，被追平後才再連拿2分；第二局東宗也數度握有領先優勢，小戴在15：16下連拿6分才逆轉迎接勝利。

小戴前一站打到決賽，但因過敏導致呼吸不順，沒能延續去年全英公開賽奪冠的連勝氣勢；第二站重新出發，昨天休兵的她表示身體狀況有比星期二首輪好一點，但仍沒達到百分百狀態。

小戴明天8強賽對手已出爐，將和上周也碰頭的加拿大華裔女將李文珊再對陣；連同上周直落2奪勝，小戴對上李文珊握有8勝2敗優勢。

兩名男單台將代表「一哥」周天成和「羽球王子」王子維明天將上演「寶島內戰」，過去7次交手都是小天帶走勝利。