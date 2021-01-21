網球／相隔11個月 澳洲球后復出

相隔11個月，澳洲「世界球后」芭蒂（Ash Barty）終於要重回球場，她將和美國名將小威廉絲（Serena Williams）、日本好手大坂直美（Naomi Osaka）及羅馬尼亞前「球后」哈蕾普（Simona Halep）齊聚阿得雷德，澳網開戰前先在29日進行一場一日表演賽。

這場表演賽只有8名菁英選手受邀，男子選手包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）。

2019年法網登頂的芭蒂，去年澳網打進最終4強，但2月卡達公開賽後就因新冠肺炎疫情「封拍」，她因澳洲的防疫規定放棄法網衛冕，也沒到紐約參加美國公開賽。

新賽季從家鄉賽事出發，芭蒂除了表演賽，另外計畫參加2月8日澳網開打前的熱身賽。

參加一日表演賽的8位明星選手，得到特別禮遇，不像其他選手集中在墨爾本進行14天隔離，在阿德雷得有更舒適的隔離環境，目前也沒傳出任何染疫情形。

澳網派出17台包機迎接全球選手到墨爾本，但從卡達、杜拜和洛杉磯出發的3架包機都有乘客新冠肺炎檢測呈陽性，造成機上總共72名選手必須完全隔離，無法離開飯店房間進行球場上的訓練或重訓。