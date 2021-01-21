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泰羽賽／生涯400勝到手！戴資穎延續完美紀錄闖8強

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泰羽賽／生涯400勝到手！戴資穎延續完美紀錄闖8強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎打下生涯單打400勝。圖／勝利提供
戴資穎打下生涯單打400勝。圖／勝利提供

延續過去6戰全勝的完美紀錄，我國「世界球后」戴資穎今天再以22：20、21：16力退世界排名21的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），不但收下7連勝，且每戰都是直落2，亞洲公開賽第二站8強門票漂亮到手，生涯累積單打勝場達到400勝里程碑。

小戴上次和東宗交手就是去年的全英公開賽，小戴奪冠後國際賽就因新冠肺炎疫情暫緩，連續兩站的亞洲公開賽就是國際羽總（BWF）增設的賽事，重返國際賽場的小戴第一站就打進決賽，但因過敏身體不適無緣登頂。

本周迎接第二站賽程，為台將打頭陣的小戴首輪只花29分鐘就闖關，今天碰東宗也延續過往對戰優勢，第一次技術暫停已取得11：5領先，恢復比賽後雖一度讓東宗14：13逆轉，但小戴連拿5分擴大領先，並先取得20：16的局末點優勢。

前4次收下首局的機會，小戴都被東宗瓦解，不過20：20被追平後小戴連拿2分，仍以22：20先下一城。

第二局比數膠著，東宗一度取得3分領先，小戴局末仍展現球后身手，15：16落後下連拿5分逆轉，最終就以21：16拿到8強門票。

小戴上場前，兩名男單台將都拍下勝利，世界排名12的「羽球王子」王子維以21：13、21：11拍下首站奪下亞軍的香港「一哥」伍家朗，男單列第2種子的周天成則以21：19、21：16擊退法國利弗德斯（Brice Leverdez），兩位台將明天8強賽將正面交鋒，上演「寶島內戰」。

小戴明天對手還沒出爐，美國華裔王苑力將和加拿大華裔名將李文珊將爭取挑戰小戴的資格。

剛打下台灣羽球史上首座超級1000分男雙金盃的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天賽程排在倒數第2場賽程，晚上將首度遭遇世界排名34的加拿大組合亞庫納（Nyl Yakura）／何舒（Jason Anthony Ho-Shue）。

羽球 戴資穎

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