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澳網／為球員爭福利卻挨轟自私 球王約克維奇發聲明致歉

聯合新聞網 / 綜合報導
曾向澳網要求放寬隔離限制等規定球王約克維奇（Novak Djokovic），發表聲明表示他的本意被誤解了。 法新社
曾向澳網要求放寬隔離限制等規定球王約克維奇（Novak Djokovic），發表聲明表示他的本意被誤解了。 法新社

先前球王約克維奇Novak Djokovic）曾向澳網要求放寬隔離限制等規定，遭許多人砲轟行為自私，而今(21)日約克維奇也發表聲明向澳洲民眾道歉，也表示他的本意被誤解了。

約克維奇在推特發文澄清，要求放寬隔離限制的出發點並不是為了自己，而是那些遠在墨爾本隔離的選手，「這些根本不是事實，我出自於善意的想法被誤解為自私、難搞且不知惜福，我非常在乎我在墨爾本的夥伴，也跟他們交換許多意見，我很難坐以待斃，我想要以自身影響力去改善環境。」

此外，約克維奇也向澳洲當地人民致歉，並希望大眾了解無法在比賽前做足訓練是很艱難的一件事，「我要對澳網、澳洲政府及當地公民表達由衷的感謝，他們願意為這項運動保持熱愛而承擔疫情所帶來的風險。」

約克維奇 Novak Djokovic 澳網

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