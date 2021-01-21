澳網／頂尖球星擁「豪華待遇」 執行長稱圈內潛規則

根據先前報導，澳洲網協與澳網主辦單位達成協議，有多名頂尖球員如球王約克維奇（Novak Djokovic）、「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）以及大坂直美，是直接前往球場附近的阿德雷德進行隔離而非在墨爾本，也讓許多球員大喊，「這就是與巨星間的差別待遇。」

風波持續延燒，讓澳網執行長提列（Craig Tiley）也出面回應，「我對那些批判球員或是工作人員的人感到憤怒，你們將怒氣發洩在我身上就好了，無腦批評根本無法解決問題。」，而有記者質疑在阿德雷德進行隔離的球員，是否享有特殊待遇時，提列話鋒一轉，「他們所處的環境確實不同，因為他們是頂尖球員，都是在大滿貫級別奪冠的選手，你若想擁有相同待遇，就必須更加努力，這是圈內的潛規則。」

也有消息傳出，在阿德雷德的球員，除了能享有豪華優待外，也將不受14天隔離的限制，對此提列嚴正駁斥，但也坦言一切是在商言商，「這確實是一種優待，但他們是這世上數一數二頂尖的球員，如果你是大滿貫球星也會獲得這些待遇，一切都是在商言商。」

而球王約克維奇在環境優於墨爾本的阿德雷德，卻仍向澳洲網協遞出清單，內容包括該改善隔離球員飲食、讓球員可以搬到有球場的私人住宅等，也被許多人批評身在福中不知福。