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泰羽賽／王子維濺血復仇 8強寶島內戰碰周天成

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

連續兩站亞洲公開賽都遇同樣對手，我國「羽球王子」王子維今天演出漂亮復仇，儘管左手指在救球時不慎濺血，仍以21：13、21：11拍下上站奪下亞軍的香港「一哥」伍家朗，和男單列第2種子的周天成都拿到亞洲公開賽第二站8強門票，明天將上演「寶島內戰」。

我國「一哥」周天成和王子維幾乎同時上陣，前一站打到4強的小天，今天和世界排名37的法國利弗德斯（Brice Leverdez）上演生涯第11度交手，過去對戰2勝8敗的小天先以21：19拿下首局，第二局開賽再連拿4分，一路領先下以21：16晉級。

世界排名12的王子維，上周第一站也是在第二輪碰世界排名第7的伍家朗，兩人打滿3局，王子維決勝局一度落後7分，努力追分到局末一度戰成20：20平手，但「丟士」中錯過逆轉機會；第二站再碰伍家朗，王子維昨天就透露，已經做好對策因應。

今天對決，一開賽比數拉鋸，8：8時王子維靠接連攻勢和伍家朗小球失誤，連下3分進入第一次技術暫停；恢復比賽後王子維再擴大領先，14：10時雖在救球時左手搓到球場、食指滲血，經過包紮後仍維持優勢，以21：13先下一城。

第二局劇本相似，王子維在7：7後連拿5分拉開領先，在掌握主動下順利以21：11收下勝利，報了上周落敗的一箭之仇。

兩站亞洲公開賽都屬BWF超級1000系列賽，本周第2站4組台將都闖第二輪，王子維和小天順利闖關後，上站打進決賽的「世界球后」小戴下午約2點半將碰世界排名21的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

剛打下台灣羽球史上首座超級1000分男雙金盃的「麟洋配」王齊麟／李洋排在倒數第2場賽程，晚上將首度遭遇世界排名34的加拿大組合亞庫納（Nyl Yakura）／何舒（Jason Anthony Ho-Shue）。

王子維 羽球 周天成

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