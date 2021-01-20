大阪市長籲再延東奧 日本中央政府不表贊同

日本境內新冠肺炎疫情嚴峻，大阪市長松井一郎今天表示，今年夏天之前難以完成疫苗接種，呼籲東京奧運暨帕運應延期到2024年舉行。不過，內閣府高官否定此一建議。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情去年初以來蔓延，讓本來應該在去年舉辦的2020東京奧運與帕運，破天荒延後一年到今年夏天舉行，日本政府正持續為如期開幕進行準備。

松井今天說，「要在夏天前完成日本國內疫苗接種是不可能的事」，呼籲東奧及帕運應延期到2024年舉行。

不過，內閣官房副長官岡田直樹今天在例行記者會表示，正努力籌備，做好防疫措施，辦一場讓大家覺得安心安全的奧運。

岡田表示，即便不是以疫苗接種為前提，為了舉辦讓大家覺得安心安全的奧運，會思考如何做好必要的檢查、行動管理等的綜合性防疫對策。

岡田舉例說明指出，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）曾表示不會要求運動員有接種疫苗的義務。亦即疫苗的接種情況不會左右奧運是否舉辦。