快訊

川普告別演說感謝家人 祝福新政府但隻字未提拜登

受邀拜登就職典禮 蕭美琴代表政府出席祝賀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大阪市長籲再延東奧 日本中央政府不表贊同

中央社 / 東京20日專電
日本境內新冠肺炎疫情嚴峻，大阪市長松井一郎今天表示，今年夏天之前難以完成疫苗接種，呼籲東京奧運暨帕運應延期到2024年舉行。美聯社
日本境內新冠肺炎疫情嚴峻，大阪市長松井一郎今天表示，今年夏天之前難以完成疫苗接種，呼籲東京奧運暨帕運應延期到2024年舉行。美聯社

日本境內新冠肺炎疫情嚴峻，大阪市長松井一郎今天表示，今年夏天之前難以完成疫苗接種，呼籲東京奧運暨帕運應延期到2024年舉行。不過，內閣府高官否定此一建議。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情去年初以來蔓延，讓本來應該在去年舉辦的2020東京奧運與帕運，破天荒延後一年到今年夏天舉行，日本政府正持續為如期開幕進行準備。

松井今天說，「要在夏天前完成日本國內疫苗接種是不可能的事」，呼籲東奧及帕運應延期到2024年舉行。

不過，內閣官房副長官岡田直樹今天在例行記者會表示，正努力籌備，做好防疫措施，辦一場讓大家覺得安心安全的奧運。

岡田表示，即便不是以疫苗接種為前提，為了舉辦讓大家覺得安心安全的奧運，會思考如何做好必要的檢查、行動管理等的綜合性防疫對策。

岡田舉例說明指出，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）曾表示不會要求運動員有接種疫苗的義務。亦即疫苗的接種情況不會左右奧運是否舉辦。

奧運 日本 東京 東京奧運

延伸閱讀

日本政府與輝瑞簽約買疫苗 可供7200萬人施打

日本大阪市長發聲 籲東京奧運延至2024年舉辦

倫敦奧運前副主席推測 東奧舉辦可能性低

日本政府：疫苗接種非東奧舉辦前提

相關新聞

泰羽賽／周天成直落2闖關 台將寫百分百勝率

男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「羽球王子」王子維今天接棒在亞洲公開賽搶勝，台將壓軸上陣的「一哥」周天成碰世界排名45的泰國...

日本大阪市長發聲 籲東京奧運延至2024年舉辦

在海內外對東京奧運如期舉辦愈顯悲觀的情況下，日本大阪市長松井一郎今天說，「要在夏天前完成日本國內疫苗接種，是不可能的事」...

大阪市長籲再延東奧 日本中央政府不表贊同

日本境內新冠肺炎疫情嚴峻，大阪市長松井一郎今天表示，今年夏天之前難以完成疫苗接種，呼籲東京奧運暨帕運應延期到2024年舉...

泰羽賽／球后戴資穎領銜 4組台將搶8強門票

亞洲公開賽第二站首輪賽程今天全部結束，中華羽球隊4組人馬全部晉級，明天將由兩位男單代表「一哥」周天成和「羽球王子」王子維...

羽球全排賽／拚3年升甲組 大同女雙圓夢

110年第一次全國羽球排名賽今天產出壓軸的乙組各項冠軍，其中女雙奪冠的中租大同宋祐媗／林若珩，搭檔3年終於達成升上甲組的...

高球／力拚杭州亞運重返榮耀 理事長王政松喊出金牌加碼300萬

台灣曾經於2014年仁川亞運在高球項目，由潘政琮、俞俊安領軍勇奪2金1銅的佳績，延續自1990年北京亞運開始屆屆都有獎牌進帳，累計高球在亞運獲7金3銀8銅佳績，培養出無數台灣高球人才，但到上屆2018

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。