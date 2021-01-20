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泰羽賽／球后戴資穎領銜 4組台將搶8強門票

聯合報 / 記者曾思儒／台北─曼谷電話採訪
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

亞洲公開賽第二站首輪賽程今天全部結束，中華羽球隊4組人馬全部晉級，明天將由兩位男單代表「一哥」周天成和「羽球王子」王子維先登場，分頭搶8強門票，有機會下輪上演「寶島內戰」。

國際羽總（BWF）因應新冠肺炎疫情，今年增設兩場屬BWF超級1000系列賽的亞洲公開賽，和延期到下周舉行的BWF超級系列賽總決賽都在曼谷舉行，台將兩站都由「世界球后」戴資穎打頭陣，小戴昨天輕騎過關後，今天男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、王子維和「一哥」周天成都是直落2晉級第二輪。

除和上一站相同，4組台將首輪勝率百分百，王子維連第二輪對手都相同，世界排名12的他將遭遇世界排名第7的香港「一哥」伍家朗；兩人上一站打滿3局，王子維第三局從落後到20：20扳平，但逆轉仍差一步，第二站又在第二場碰頭，他笑說要「想辦法復仇」。

王子維、小戴和「麟洋配」王齊麟／李洋，明天都排在第二球場，比賽台灣時間早上10點開戰，排在第二場的王子維約10點55分出場；排在第3球場的小天同樣是開賽後第2場，和王子維登場時間相去不遠；兩名男單代表都位於籤表下半區，明天都過關就將在8強碰頭。

小天對手是世界排名37的法國利弗德斯（Brice Leverdez），兩人已有10次對戰記錄，34歲的法國老將取得8勝2敗優勢，不過最近一次2018年印尼交手，是由小天帶走勝利。

上站打下女單亞軍的小戴，休兵一天後將碰世界排名21的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），過去6度碰頭，小戴取得全勝戰績，第7度交手不早於12點半上場。

上站捧冠「麟洋配」明天將遇世界排名34的加拿大組合亞庫納（Nyl Yakura）／何舒（Jason Anthony Ho-Shue），這是兩組人馬首度碰頭，排在倒數第2場，預計晚上才會上陣。

王子維 羽球 周天成 戴資穎

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