羽球全排賽／拚3年升甲組 大同女雙圓夢

110年第一次全國羽球排名賽今天產出壓軸的乙組各項冠軍，其中女雙奪冠的中租大同宋祐媗／林若珩，搭檔3年終於達成升上甲組的目標，可以開始蓄起甲組球員專屬的長髮。

大同高中羽球隊有個傳統，甲組球員才能留長髮，同是高三的宋祐媗／林若珩看著同屆戰友都升甲組，備感壓力，高中最後一年終於在第一次排名賽圓夢，突破高一16強、高二8強紀錄，且今天冠軍戰還是以21：12、21：16擊敗合庫新莊李佳欣／中租新豐溫珮廷，過程比想像中順利許多，晉升甲組也讓兩人可以開始留起長髮。

男單冠軍戰上演合庫西苑內戰，高二的郭立群先以21：19擊敗高三的詹宗翰，第二局再把握住「丟士」機會，以22：20摘冠，他表示賽前就設下晉升甲組的目標，不但達成設定，還帶回沒想過的冠軍，讓他直呼開心，同時將榮耀送給到場為他加油打氣的父母。

女單由亞柏東南國中王珮伃摘下后冠，男雙冠軍則是中租百齡劉廣珩／陳崇瑋奪下。

全國羽球排名賽由中華民國羽球協會舉辦，一年共有兩次，除是甲組球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是業餘選手邁向職業球員道路的認證敲門磚；乙組賽事獲得單打前4名、雙打前3名之選手就獲得晉升甲組的資格。