高球／力拚杭州亞運重返榮耀 理事長王政松喊出金牌加碼300萬

台灣曾經於2014年仁川亞運在高球項目，由潘政琮、俞俊安領軍勇奪2金1銅的佳績，延續自1990年北京亞運開始屆屆都有獎牌進帳，累計高球在亞運獲7金3銀8銅佳績，培養出無數台灣高球人才，但到上屆2018年雅加達亞運抱憾而歸，為了2022年杭州亞運重返榮耀，中華高協展開培訓計劃，確定培訓國手男女各6位名單，並計劃送到國外訓練，理事長王政松當場宣布金牌將加碼300萬金，連同國光獎金共計600萬元高額獎勵。

「2021中華國高爾夫協會亞運培訓隊」頒獎典禮今(20)日於高爾夫協會會議室舉行。協會為厚植國家高爾夫培訓隊實力，以及為2022年杭州亞運做準備，2021年培訓隊經由棕梠湖球場與信誼高爾夫球場共8回合的賽事，選出2021年亞運培訓隊12名選手。

男子選手：呂孫儀、陳季群、蘇晉弘、林宸駒、許凱俊、劉永華。

女子選手：吳純葳、廖信淳、許淮茜、林冠妤、陳伶潔、林怡潓。

典禮中提到到亞運國光獎章獎金，金牌300萬、銀牌150萬及銅牌90萬的獎勵，王政松理事長馬上表示如奪金牌，協會將再加碼300萬元獎金，激勵選手全力奮戰。

另外，公布2021年度培訓隊的練時間表，王政松理事長也宣布不論疫情因素如何演變，勢必要爭取讓培訓選手到美國進行移地訓練，來提升國內選手實力， 藉由專業的外籍教練團隊，也能讓國家教練團隊進行街接，帶回更好的訓練方式，提振台灣整體高球水準。

此外，王政松特別提到要讓選手有更多參賽機會，不僅給選手在球場打球優惠的「黑卡」，同時也要爭取選手參與台灣TPGA及TLPGA的機會，與職業選手同場競技機會。

王政松也特別再次提到「重返榮耀─高爾夫六年振興計劃」的開展，對台灣的重要性，主要五大部分：一、基層紮根，二、潛力選手訓練，三、提升賽事價值，四、積極參與國際交流，五，帶動整體高球產業。是對台灣高球發展遠景的拓畫。