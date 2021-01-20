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日本大阪市長發聲 籲東京奧運延至2024年舉辦

中央社 / 東京20日綜合外電報導
日本大阪市長松井一郎呼籲將東京奧運延期至2024年。 美聯社
日本大阪市長松井一郎呼籲將東京奧運延期至2024年。 美聯社

在海內外對東京奧運如期舉辦愈顯悲觀的情況下，日本大阪市長松井一郎今天說，「要在夏天前完成日本國內疫苗接種，是不可能的事」，呼籲東奧及帕運應延期到2024年舉行。

日本放送協會（NHK）報導，日本境內受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大影響，讓本來應該在去年舉辦的2020東京奧運與帕運，破天荒延後一年到今年夏天舉行，日本政府正持續為如期開幕進行準備。

不過，松井今天說，新型冠狀病毒疫情是前所未有的事態，最糟的情況就是東奧被取消不辦；目前看來，疫情對預定2024年舉行的巴黎奧運來說，在準備方面也非常嚴峻。

松井認為，如果要避免東奧被取消，就應該考慮延後到2024年舉辦。

他還說，日本境內疫苗接種工作，不可能在夏天前完成；為了讓大家能在後疫情時期舉辦一場值得慶祝的奧運大會，「日本政府應該跟國際奧林匹克委員會（IOC）進行談判」。

另外，大阪已爭取到2025年的世界博覽會，松井說，如果2024年辦東奧、2025年辦世博，將成疫情後成長與經濟復甦的一個目標，「這沒什麼不好」。

共同社報導，截至今天下午，首相菅義偉仍重申朝東奧如期舉辦邁進的想法。菅義偉說，將盡全力克服疫情，然後跟東京都政府等相關機構「緊密合作、進行準備」。

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