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NFL／體壇女性裁判輩出 超級盃出現女主審

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
女性擔任男子關鍵體育賽事的裁判將不再稀有，托馬絲獲任本賽季的超級盃主審，成為史上首位決賽女主審。 美聯社
女性擔任男子關鍵體育賽事的裁判將不再稀有，托馬絲獲任本賽季的超級盃主審，成為史上首位決賽女主審。 美聯社

體壇男子賽事場上出現女裁判再添一樁！

NFL女裁判托馬絲被任命為最終戰超級盃的主裁判，成為首位吹判超級盃的女主審， NFL執行副總文森特也讚賞表示，托馬絲的表現讓她能持續寫下歷史，也為女性擔任裁判打開大門。而近年來許多女裁判登上男子體育關鍵賽，包含歐足壇的歐冠、NBA、板球國際對抗賽，顯示性別不再是決定主審的限制。

超級盃首位女主審

本賽季NFL季後賽接近最後高潮，週末就會決出今年的超級盃對決陣容，2月7日將是決戰日，根據《BBC體育》報導，NFL20日就公布決賽主審身份，將由女裁判托馬絲擔任，她也寫下歷史，成為首位吹判超級盃的女主審。

聯盟副總文森特表示，選擇托馬絲來負責是對她近年來的肯定，托馬絲裁判生涯一直以來都在寫紀錄，她先是在2015年成為聯盟首位全職女裁判（體育賽場上，很多裁判是身兼其他工作），更於19年獲得重用，首度主審NFL季後賽，如今，更贏得吹判第55屆超級盃決賽的光榮任務。

體壇女裁判輩出

體壇越來越多女主審已是當代潮流，性別不再成為阻礙裁判身份的主因。同樣是本賽季，歐足壇最高殿堂歐冠的小組賽就寫下新紀錄，法國女裁判芙拉帕首度擔任歐冠正賽的主審，日前回到法甲賽場，芙拉帕的吹判功力依舊，《法媒》提到，該場賽事里昂雖然輸球，但對於芙拉帕精準的判罰眼光取消進球，里昂主席奧拉斯都稱讚，認為芙拉帕執法很準確。

上上週的板球界也出現相關的大新聞，據當時《ESPN》的報導，長達144年的板球國際對抗賽（Test-match）中，首度由女裁判參與其內，澳洲的普拉瑟成為澳洲對決印度的第四裁判，普拉瑟過往也是板球界知名的女裁判領軍者，去年4月她才吹判世界板球聯盟（次級）的決賽。

至於NBA出現更多的女裁判，《每日郵報》就報導，勞倫．斯特林在14年加入聯盟成為第3名女裁判，本季也能看到她吹罰的不少精彩賽事，諸如本月3日強權湖人作客灰熊隊的比賽。

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超級盃 NFL NBA

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