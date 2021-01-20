泰羽賽／周天成直落2闖關 台將寫百分百勝率

男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「羽球王子」王子維今天接棒在亞洲公開賽搶勝，台將壓軸上陣的「一哥」周天成碰世界排名45的泰國地主蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），也順利以21：16、21：4，為4組台將寫下首輪百分百勝率。

國際羽總（BWF）因應新冠肺炎疫情，今年增設兩場屬BWF超級1000系列賽的亞洲公開賽，和延期到下周舉行的BWF超級系列賽總決賽都在曼谷舉行，「麟洋配」和小戴第一站雙雙打進決賽，「麟洋配」更打下我國史上第一座超級1000分等級的男雙金盃。

延續連勝氣勢，「麟洋配」今天只花24分鐘就解決世界排名37的華裔美籍周家兄弟，「羽球王子」王子維同樣連拿2局拍下南韓許侊熙，列男單第2種子的小天也延續過去對上蘇龐余的5連勝絕對優勢，首局在12：11時連拿5分拉開優勢，以21：16先下一城。

第二局小天一下場就打出7：0攻勢，第一次技術暫停前只讓蘇龐余拿到2分；恢復比賽後小天仍掌握戰局，最終就以21：4拿到第二輪門票。

小戴昨天已經晉級，小天奪勝後代表4組台將明天都將出賽，小戴對手是印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），列男雙第６種子的「麟洋配」王齊麟／李洋將遇世界排名34的加拿大組合亞庫納（Nyl YAKURA）／何舒（Jason Anthony Ho-Shue） ，王子維再戰上周才碰頭的香港「一哥」伍家朗，小天對手稍晚才會出爐。

小天和王子維都位於籤表下半部，明天再奪勝，8強將上演「寶島內戰」。