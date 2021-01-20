倫敦奧運前副主席推測 東奧舉辦可能性低

曾任2012年倫敦奧運組織委員會副主席的米爾斯（Keith Mills）在媒體上表示，東京奧運與帕運要如期舉辦的「可能性低」，且東奧組織委員會應該有擬訂取消計畫。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，已延期到今年夏天登場的東奧與帕運能否如期舉辦，悲觀的聲音愈來愈多，但日本政府至今仍強調持續朝舉辦方向進行準備。

日本報知體育報導，米爾斯在接受英國廣播公司（BBC）訪談時，對東奧如期舉辦感到悲觀。他說，個人看法是「可能性低」；他還說，「我認為東奧組織委員會有取消計畫」。

至於何時能判斷東奧辦不辦，米爾斯預測大概還要一個月的時間。

米爾斯認為，來自許多國家選手的參與，對奧運舉辦是不可或缺的要素；如果決定辦下去，令人憂慮屆時參與選手可能不足。

他也提到，主辦單位必須顧及在健康方面風險較高的帕運。

時事通信社報導，米爾斯在19日播出的BBC廣播節目上說，「如果我是東奧組織委員會成員的話，應該會擬訂取消計畫。我想他們（指東奧組委會）有取消計畫」。

一旦東奧真的被迫取消的話，米爾斯坦言，可能會失去聲譽及全球對日本與東京的關注，「那樣的情況就是悲劇」。