泰羽賽／直落二勝南韓世青金牌 王子維挺進16強

泰國羽球公開賽第二站賽事，我國「羽球王子」王子維今天在男單首輪遭遇世界排名第32名的南韓選手許侊熙，在首局一度拉鋸的情況下，最終仍是以21：18、21：12勝出，連續兩周都挺進到16強賽。

王子維上周在泰羽賽首站賽事中於男單16強止步，本周首輪他則是對上過去曾兩度交手的許侊熙，兩人最近一次碰頭是在2019年的加拿大公開賽，當時王子維以直落二勝出，不過許侊熙曾在2013年的世青錦標賽男單決賽中擊敗過王子維，在該屆賽事中拿下男單、混合團體雙金。

今天雙方再度碰頭，在兩人的失誤都偏多的情況下展開拉鋸戰，王子維在首局18：18平手後頂住壓力，打出一波3：0的攻勢率先拿下首局，第二局王子維則是在一路領先的情況下，一度被許侊熙追到9：10的1分差距，不過接下來王子維穩住陣腳打出6：0攻勢奠定勝基，以21：12勝出，連兩周挺進到16強賽。