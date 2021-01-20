JHVL／男子組潭秀、馬光全勝晉級 四校搶搭決賽末班車

109學年度國中排球甲級聯賽複賽於15日至21日在台中市立東山高中舉行，昨天第一輪分組循環賽結束，男、女子各小組前四將晉級第二輪賽事，當中各組前二名確定收下3月份的決賽門票，包括男子組潭秀、明湖、馬光、板橋，及女子組的新園、明湖、雙十和雲縣建國。而各組三、四名則將持續拚戰，爭取最後2席的決賽位子，男子組為新園、誠正、麥寮、鶯歌，女子組則是福豐、大觀、積穗和大安。

在昨天的精采賽事中，男子甲組的潮州國中顯然不想讓潭秀國中輕易保持全勝，第一局就打到Deuce最終仍以31：33、18：25、15：25敗給分組第一的潭秀。緊接著的新園國中對決學甲國中刺激程度完全不亞於上一場，在5局大戰後，由新園以25：19、21：25、27：25、26：28、15：12獲勝，成為分組第三。明湖國中則以直落三的成績擊敗誠正國中成為分組第二名，而誠正為分組第四名。

男子乙組目前確定由擊敗后里國中的馬光國中，以全勝之姿成為分組第一，分組第二則由1：3敗給北安國中的板橋國中取得。而鏖戰5局的麥寮及鶯歌則分別佔據分組三、四名。

女子甲組的緊張感完全不輸男子組，第一場決定分組三、四名的比賽由大觀國中對上福豐國中，雙方互不相讓，比賽進行到第5局才由福豐國中獲勝，居分組第三，而大觀國中則為分組第四名。緊接著，尚未嘗過敗仗滋味的新園國中迎戰明湖國中，甫開賽雙方連續發球失誤，局末新園以33：31拔得頭籌，但第二局新園遇上亂流，直至中途才開始奮起直追。最終仍以33：31、25：20、17：25、25：19獲得勝利。而內埔國中戰勝豐南取得首勝。

女子乙組首場賽事即是欲爭奪分組三、四名的積穗國中對上大安國中，積穗國中以直落三的懸殊比分擊敗大安國中。而建國國中出戰雙十國中，雖全程緊咬比分，但最終仍不敵強敵，以16：25、22：25、26：28敗給分組第一的雙十國中，成為分組第二。鶯歌國中對上八德國中則以3：1取得首勝。