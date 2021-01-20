泰羽賽／24分鐘速勝美華裔兄弟 麟洋配輕鬆晉16強

在上周的泰國羽球公開賽首站拿下我國史上BWF超級1000系列賽男雙首冠的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天繼續在泰羽賽第二站首輪登場，面對美國華裔兄弟檔周菲利浦（Phillip Chew）／周賴恩（Ryan Chew），最終僅花24分鐘就以21：14、21：11直落二取勝

王齊麟／李洋上周在泰羽賽首站決賽擊敗馬來西亞吳蔚昇／陳蔚強，拿下我國在超級1000系列賽的男雙首冠以及7萬4000美元的雙打冠軍獎金，而本周包括麟洋配在內的我國四組人馬繼續在泰羽賽第二站登場，其中世界球后戴資穎已在昨天的首輪取勝。

而今天另外三組人馬也將陸續登場，打頭陣的麟洋配在首輪對上美國華裔兄弟檔周菲利浦／周賴恩，兩組人馬前年曾在巴塞隆納名人賽碰頭，當時由麟洋配以直落二取勝。

今天雙方再度交手，首局前段比賽一度陷入拉鋸，不過在11：11後，麟洋配打出一波5：0攻勢拉大差距，並以21：14先下一城，第二局麟洋配在前段一路落後的情況下於10：10追平後，再拉出一波11：1的攻勢，僅花24分鐘就收下16強門票，稍晚我國男單好手周天成與王子維也將陸續在首輪賽事登場。