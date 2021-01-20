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澳網／傳2位選手確診 謝淑薇報平安首度戶外練球
根據先前路透社報導，3架飛往澳洲備戰大滿貫的包機當中，已有9位相關人士確診新冠病毒，將有多達72位球員必須於墨爾本完全隔離，慶幸的是，為國出征的4台將不在該班機上，而排名高居世界女雙第一的謝淑薇，也在相隔5天後出關，取得戶外練習的機會。
謝淑薇去年澳網女雙在決賽當中「銀」恨，本屆賽事再度與老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）合拍，兩位也被大會列為女雙第一種子，而在臉書時常紀錄隔離生活的謝淑薇，則是首度出外練球，她也在臉書抒發心情，表示自己遵守當地政府指示做好隔離要求，並與球迷相約澳網見。
而根據《BBC》報導，9位確診的澳網相關人士裡有2位比賽選手，不過卻遭澳網執行長提列（Craig Tiley）嚴正否認，他表示目前只有隨行人員被檢測出新冠病毒陽性，並未多透露相關訊息。
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