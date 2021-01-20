國訓拍攝「暖暖包」影片 郭婞淳、文姿云為醫護打氣

2020年新型冠狀病毒肆虐全球，反觀台灣疫情控制得宜，嚴謹全面的防疫工作備受國際肯定，國訓中心為了替在第一道防線的醫護人員打氣，近日也邀請了中心內各領域體育好手佈置暖心牆與拍攝「暖暖包」影片，將溫暖送往防疫最前線。

國訓中心指出，常說「台灣最美的風景是人」，正因為有第一道防線的醫護人員、全國人民上下一心，全力配合防疫工作，這樣團結暖心的防疫方法，亦是成功的關鍵。近期霸王寒流接二連三的到來，防疫前線的所有人依然不畏懼寒風刺骨守住崗位，國家運動訓練中心也邀請選手一起用激勵文字佈置暖心牆。

另外，國訓中心更邀請了幾位的暖心小夥伴透過影片來傳遞溫暖，有空手道小清新文姿云、射箭男子團隊、射箭女子團隊、舉重女神郭婞淳、體操鞍馬王子李智凱、拳擊女王陳念琴、女子壘球隊，甚至連剛從卡達大師賽勇奪銀牌返國回來檢疫中的柔道男神楊勇緯以及正在中國移地訓練中的桌球一姐鄭怡靜暖心喊話，集合成「暖暖包」影片，將溫暖送往防疫最前線。