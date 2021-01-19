網球／曾與謝淑薇搭檔 前女雙球后自爆染疫

曾在2015年一度與我國謝淑薇短暫合作搭檔，征戰女雙賽事的印度著名網球女將蜜兒札(Sania Mirza)，於今天在個人IG上，自爆自己診新冠肺炎。

歷經接受隔離治療過後，蜜兒札是IG貼文中說，「我很幸運在整個過程中都沒事，但與家人分離是最恐怖的事，不知道何時能再見到他們。」

蜜兒札更說，「這種病毒不是能開玩笑，雖我盡我所能採取了一切預防措施，但仍然染上了它。」

蜜兒札是謝淑薇2014年與大陸女將彭帥拆夥之後，2015年起兩人開始合作，但成績並不如與彭帥合作時突出，僅僅合作3個月時間就結束，兩人另找搭檔。結果蜜兒札後來與辛吉絲合作，從2015年溫網、美網到2016年澳網，連拿三座女雙冠軍。