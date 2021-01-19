澳網／再槓球王 澳洲壞小子諷：小約成工具

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）有嫌隙不是新聞，球王日前提出澳網防疫要求，讓基里洛斯再逮到機會，在社群平台上諷球王淪為其他球員的「工具」。

國際新冠肺炎疫情不見趨緩，澳網除延後3周舉行，還有多項防疫措施，包括派出包機將全球選手、隨行人員載往澳洲，但3架包機出現乘客檢測結果呈陽性，影響72名選手，14天隔離期必須全程待在飯店房間，無法像其他檢測結果陰性的選手有一天5小時外出訓練時間。

小約並不在墨爾本進行隔離，他和美國名將小威廉絲（Serena Williams）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都獲邀到阿得雷德，有較佳的訓驗場所，下榻處還有陽台，環境優於其他在墨爾本的選手，但小約先前傳了一張要求清單給澳洲網協，內容包括該改善隔離球員飲食、讓球員可以搬到有球場的私人住宅等。

小約的訴求已被官方「打槍」，基里洛斯更直接稱，小約被當成發聲工具；他另外批評了同胞湯米奇（Bernard Tomic）的女友塞耶拉（Vanessa Sierra），他說：「我不在意湯米奇，但他的女友顯然沒見識，很荒唐。」

和湯米奇一起入住隔離飯店的塞耶拉，先前上傳影片，稱飯店食物冷掉、必須自己洗頭，影片一出引發許多批評。