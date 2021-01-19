足球／結合社區聯盟 台中打造兒童足球城市

台中市政府運動局與中華足球聯盟合作，共同推動「2020社區足球深耕計畫 幼童足球指導員前進校園計畫」，預計巡迴大台中市區43校，並造福近3000位學童，今天特別召集足球指導員及校方代表進行課後座談會。

台中市運動局李昱叡表示，透過多向溝通滾動式修正計畫，盼使社區足球深耕計畫兼顧理論與實務推行。

中華足球聯盟秘書長許瀞心提到，這次邀請參與計畫的43所國小與幼兒園教師，以及26位足球指導員，目的是針對上學期計畫推動成果報告進行交流研討，作為2021社區足球深耕計畫持續推動的依據；現場反應出乎意料的熱烈，不但希望增加指導時數，且提出許多建言，如未來按技能分初階與進階班並持續舉辦。

參與此計畫的足球指導員需依據「幼童足球指導員聘任及管理辦法」，具備中華民國足球協會教練、草根教練或此計畫共識營研習的資格，依據國際足球教材的幼童指導手冊進行課程，系統化教學，期待讓足球運動扎根基層，培育台中未來足球運動人才。

李昱叡表示，市長盧秀燕非常重視親子和兒童運動的發展，率先各縣市落實基層的兒童足球運動推廣，是真正進入兒童運動的領域，未來運動局承諾會持續推動，預計規劃在111年要達成在台中市所有29區都能有推動學校、累計完成100校能辦理足球指導班、達成1萬名以上小朋友能參與到迷你足球運動。