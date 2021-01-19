澳網／過河拆橋？德國新星澤瑞夫與費德勒分了

澳網開打在即，各種相關疫情及球員隔離新聞之外，在澳洲隔離中的世界排名第七德國網球新星澤瑞夫(Alexander Zverev)，突然在IG限動發文，表示感謝「TEAM 8」(費德勒團隊)過去的經驗與協助，現在起決定將由家人扮演更重要的角色，這則發文引起各界討論，也證實他與費德勒(Roger Federer)合作不到兩年的時間，在新的一年開始就分了。

疫情爆發的一年，澤瑞夫去年打進美網決賽，雖最終敗給汀恩（Dominic Thiem），但創下生涯高峰，外界視為將是「費爸」接班人之一；不過，他個人去年場外的紛擾也相當精采，包括傳出虐待前女友傳聞，甚至還另一名前女友為他懷孕，都讓這位年輕球星負評不斷，而今年決定要改頭換面，繼更換教練之後，現在更傳出退出費德勒「TEAM 8」團隊，這點確實令人意外。

澤瑞夫是2019年加入這個費德勒的經紀團隊，事實上，為了加入「TEAM 8」，因此還與前經紀人鬧翻，對簿公堂，但澤瑞夫IG也特別提到與前經紀人的官司己告一段落，整件事獲得解決。

澤瑞夫寫道，「我決定重新出發，讓家人幫助我進行訓練，包括Mischa（哥哥）和Sergei Bubka（前烏克蘭網球運動員）一起來管理。」